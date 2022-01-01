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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:34

  candidat написав:
Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів."

Как вам такое? Закон отменили ещё в 2022 году
??
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 03:55

  flysoulfly написав:
  candidat написав:
Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів."

Как вам такое? Закон отменили ещё в 2022 году
??

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text
Тут, правда, несколько непонятно.
Сначала написано: Втрата чинності від 01.08.2022, підстава - 1591-ІХ.
А дальше в самом законе указано: Закон втратив чинність на підставі Закону № 1591-IX від 30.06.2021.
Так что, может, даже не 2022-м, а в 2021-м.

А относительно самого вопроса о сроках выполнения перевода ст.1068 п.3 Цивільного кодексу гласит:
3. Банк зобов’язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунку грошові кошти в день надходження до банку відповідної платіжної інструкції, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку або законом.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 06:39

  candidat написав:
  flysoulfly написав:
  candidat написав:
Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів."

Как вам такое? Закон отменили ещё в 2022 году
??

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text
Тут, правда, несколько непонятно.
Сначала написано: Втрата чинності від 01.08.2022, підстава - 1591-ІХ.
А дальше в самом законе указано: Закон втратив чинність на підставі Закону № 1591-IX від 30.06.2021.
Так что, может, даже не 2022-м, а в 2021-м.

А относительно самого вопроса о сроках выполнения перевода ст.1068 п.3 Цивільного кодексу гласит:
3. Банк зобов’язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунку грошові кошти в день надходження до банку відповідної платіжної інструкції, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку або законом.

Про 100 тис грн теж не варто забувати (!)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 06:44

  sens написав:Про 100 тис грн теж не варто забувати (!)

Это про какие? Которые лимит перевода с карты на карту в месяц? Или какие?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 08:21

Глобус окончательно достал, подумываю написать обращение в НБУ на его художества.
Но произволом отличился не только Глобус. И возникает вопрос: можно писать одно обращение на всех сразу, или НБУ такие не рассматривает, и надо писать по каждому банку отдельно?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:14

  candidat написав:Глобус окончательно достал, подумываю написать обращение в НБУ на его художества.
Но произволом отличился не только Глобус. И возникает вопрос: можно писать одно обращение на всех сразу, или НБУ такие не рассматривает, и надо писать по каждому банку отдельно?

Рассматриваются конкретные нарушения конкретного банка.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 14:28

  candidat написав:Но произволом отличился не только Глобус. И возникает вопрос: можно писать одно обращение на всех сразу, или НБУ такие не рассматривает, и надо писать по каждому банку отдельно?

НБУ же не будет банкротить или штрафовать все банки сразу. Тогда страна без банков останется. Есессно, каждый случай в каждом банке отдельно. Ответ НБУ, что перевод в пределах трёх рабочих дней чего-то нарушает, я бы с интересом почитал.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 01:40

  WallNutPen написав:
  slktym007 написав:Может кому интересно будет. Оплатил Глобусом на алике. Списало мне по курсу 43,78.
Не знаю, может это они перестраховываются и берут с запасом, а может это я получил опыт.

глобус всегда при покупке с оплатой в валюте отличной от валюты карты холдит сумму процентов на 5-10 больше чем надо. После того как сумма проведется по счету все устаканится и курс будет норм

Они очень странные, вот сейчас платил Алик с долларовой виртуальной, так списывают(или блокируют) сумму больше покупки. Карта $ покупка в $, что за дичь?

п.с. Даже расчеты в дол у них с конвертацией через евро, мда. Страно что в гривне не через евро. Где то в других банках есть подобный бред?
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:46

nord Увольте, ні, зараз потрібно допомагати державі, ОВДП - наше все.
melkh
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