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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2024 07:21
melkh написав:nord
Увольте, ні, зараз потрібно допомагати державі, ОВДП - наше все.
Підтримувати банківський сектор держави, це теж допомога...
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