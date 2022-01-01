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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2024 09:20
nord написав: melkh написав:nord
Увольте, ні, зараз потрібно допомагати державі, ОВДП - наше все.
Підтримувати банківський сектор держави, це теж допомога...
Банковский сектор государства, судя по показателям его деятельности, не особо нуждается в помощи. А давать банкстерам зарабатывать то что мог бы ты и сам заработать разместив деньги в те же ОВДП (то есть "помогая банковской системе" ты просто теряешь деньги) - как правильно написал melkh
Увольте
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 12:20
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, хто стикався на практиці, чи зараховує банчик СЕП на рахунок картки глобус-плюс на вихідних? Дякую заздалегідь.
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:11
patrikk трохи довго але зараховує.
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 23:42
А як організований процесинг р2р на плюс: зарахування в реальному часі, одним днем чи класичних 3+ дні?
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П'ят 30 сер, 2024 20:53
sens
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