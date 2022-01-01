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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:20

  nord написав:
  melkh написав:nord Увольте, ні, зараз потрібно допомагати державі, ОВДП - наше все.

Підтримувати банківський сектор держави, це теж допомога...

Банковский сектор государства, судя по показателям его деятельности, не особо нуждается в помощи. А давать банкстерам зарабатывать то что мог бы ты и сам заработать разместив деньги в те же ОВДП (то есть "помогая банковской системе" ты просто теряешь деньги) - как правильно написал melkh
Увольте
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 12:20

СЕП на вихідних

Вітаю. Підкажіть, будь ласка, хто стикався на практиці, чи зараховує банчик СЕП на рахунок картки глобус-плюс на вихідних? Дякую заздалегідь.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:11

patrikk трохи довго але зараховує.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 23:42

А як організований процесинг р2р на плюс: зарахування в реальному часі, одним днем чи класичних 3+ дні?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 16:00

Сьогодні вивів кешбек на кредитку GlobusPlus . А ці зарази :evil: досі не врахували у вкладці "інформація" ту суму у загальній сумі (яку, щоб не вилетіти з грейсу, треба сплатити до 18:00 сьогодні)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 16:32

  flysoulfly написав:Сьогодні вивів кешбек на кредитку GlobusPlus . А ці зарази :evil: досі не врахували у вкладці "інформація" ту суму у загальній сумі (яку, щоб не вилетіти з грейсу, треба сплатити до 18:00 сьогодні)

И не учтут. Общеизвестно, что у шаромыги кэшбек по счету проводится следующим днем после инициации. У меня была ситуация - вывел кэшбек и тут же его вывел с шаромыги (у меня лимита нет если что) то на следующий день было сообщение в вайбер или пуш что срочно загасите теховер. Я даже в их поддержке спрашивал wtf - ответили теховера уже нет - все закрылось проводкой выплаченного кэшбека. За такой овер санкций не будет. А вот с кредиткой чтобы быть в грейсе вам скорее всего надо сегодня догасить эту сумму другим путем. Иначе ой :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 16:46

  flysoulfly написав:Сьогодні вивів кешбек на кредитку GlobusPlus . А ці зарази :evil: досі не врахували у вкладці "інформація" ту суму у загальній сумі (яку, щоб не вилетіти з грейсу, треба сплатити до 18:00 сьогодні)

Есть пара вопросов по теме, скажите, кто в курсе:
1) Можно ли выбрать карту, на которую выводить КБ? Даже, если КБ собирался по одной карте...
2) Если есть Глобус+ и Глобус+ лайт, КБ по ним поступает в общий котел и при выводе не разграничивается?
3) Можно ли вывести только часть накопленного КБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 17:19

Re: Банк Глобус

  la9 написав:1) Можно ли выбрать карту, на которую выводить КБ? Даже, если КБ собирался по одной карте...
2) Если есть Глобус+ и Глобус+ лайт, КБ по ним поступает в общий котел и при выводе не разграничивается?
3) Можно ли вывести только часть накопленного КБ?

Ні
Ні
Так
chipmunk
 
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