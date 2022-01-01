melkh написав:nord Увольте, ні, зараз потрібно допомагати державі, ОВДП - наше все.
Підтримувати банківський сектор держави, це теж допомога...
Банковский сектор государства, судя по показателям его деятельности, не особо нуждается в помощи. А давать банкстерам зарабатывать то что мог бы ты и сам заработать разместив деньги в те же ОВДП (то есть "помогая банковской системе" ты просто теряешь деньги) - как правильно написал melkh
flysoulfly написав:Сьогодні вивів кешбек на кредитку GlobusPlus . А ці зарази досі не врахували у вкладці "інформація" ту суму у загальній сумі (яку, щоб не вилетіти з грейсу, треба сплатити до 18:00 сьогодні)
И не учтут. Общеизвестно, что у шаромыги кэшбек по счету проводится следующим днем после инициации. У меня была ситуация - вывел кэшбек и тут же его вывел с шаромыги (у меня лимита нет если что) то на следующий день было сообщение в вайбер или пуш что срочно загасите теховер. Я даже в их поддержке спрашивал wtf - ответили теховера уже нет - все закрылось проводкой выплаченного кэшбека. За такой овер санкций не будет. А вот с кредиткой чтобы быть в грейсе вам скорее всего надо сегодня догасить эту сумму другим путем. Иначе ой
flysoulfly написав:Сьогодні вивів кешбек на кредитку GlobusPlus . А ці зарази досі не врахували у вкладці "інформація" ту суму у загальній сумі (яку, щоб не вилетіти з грейсу, треба сплатити до 18:00 сьогодні)
Есть пара вопросов по теме, скажите, кто в курсе: 1) Можно ли выбрать карту, на которую выводить КБ? Даже, если КБ собирался по одной карте... 2) Если есть Глобус+ и Глобус+ лайт, КБ по ним поступает в общий котел и при выводе не разграничивается? 3) Можно ли вывести только часть накопленного КБ?
la9 написав:1) Можно ли выбрать карту, на которую выводить КБ? Даже, если КБ собирался по одной карте... 2) Если есть Глобус+ и Глобус+ лайт, КБ по ним поступает в общий котел и при выводе не разграничивается? 3) Можно ли вывести только часть накопленного КБ?