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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:34

  chipmunk написав:
  la9 написав:1) Можно ли выбрать карту, на которую выводить КБ? Даже, если КБ собирался по одной карте...
2) Если есть Глобус+ и Глобус+ лайт, КБ по ним поступает в общий котел и при выводе не разграничивается?
3) Можно ли вывести только часть накопленного КБ?

Ні
Ні
Так

То есть, вывод КБ по Глобус+ с кредитным лимитом будет на эту карту и пойдет в погашение КЛ на следующий рабочий день?
la9
 
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Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:49

  patrikk написав:Вітаю. Підкажіть, будь ласка, хто стикався на практиці, чи зараховує банчик СЕП на рахунок картки глобус-плюс на вихідних? Дякую заздалегідь.



СЕП-нув сьогодні, неділя (укрсиб -> глобус+)
2 хв!!
greenozon
 
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