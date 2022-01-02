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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 10:34
chipmunk написав: la9 написав:
1) Можно ли выбрать карту, на которую выводить КБ? Даже, если КБ собирался по одной карте...
2) Если есть Глобус+ и Глобус+ лайт, КБ по ним поступает в общий котел и при выводе не разграничивается?
3) Можно ли вывести только часть накопленного КБ?
Ні
Ні
Так
То есть, вывод КБ по Глобус+ с кредитным лимитом будет на эту карту и пойдет в погашение КЛ на следующий рабочий день?
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Додано: Нед 01 вер, 2024 12:49
patrikk написав:
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, хто стикався на практиці, чи зараховує банчик СЕП на рахунок картки глобус-плюс на вихідних? Дякую заздалегідь.
СЕП-нув сьогодні, неділя (укрсиб -> глобус+)
2 хв!!
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Додано: Нед 01 вер, 2024 18:33
Alex_Yu написав:
Они очень странные, вот сейчас платил Алик с долларовой виртуальной, так списывают(или блокируют) сумму больше покупки. Карта $ покупка в $, что за дичь?
Поддержка в чатике такое пишетВ нашому Банку платіжна система Мастекард.
По операціями по валютній картці взаєморозрахунки з МПС MasterCard здійснюються у євро (EUR) та при розрахунку карткою у валюті, відмінній від євро (EUR), буде проведено конвертацію цієї валюти у євро (EUR), згідно з курсом МПС і списано з рахунку в доларах США(USD) за курсом встановленим банком.Від 1го до 3-х робочих операційних банківських днів відбувається фактичне списання коштів за комерційним курсом Нашого Банку для карткових продуктів. Різниця між заблокованою та фактично списаною сумою, знову стане доступною до зняття у Вас на картковому рахунку.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 18:35
candidat написав:
можно писать одно обращение на всех сразу, или НБУ такие не рассматривает, и надо писать по каждому банку отдельно?
Правильнее всего писать две отдельных жалобы и отправлять их на емайл даже в разные дни. И не забываем про ЭЦП.
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