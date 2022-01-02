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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:34

  chipmunk написав:
  la9 написав:1) Можно ли выбрать карту, на которую выводить КБ? Даже, если КБ собирался по одной карте...
2) Если есть Глобус+ и Глобус+ лайт, КБ по ним поступает в общий котел и при выводе не разграничивается?
3) Можно ли вывести только часть накопленного КБ?

Ні
Ні
Так

То есть, вывод КБ по Глобус+ с кредитным лимитом будет на эту карту и пойдет в погашение КЛ на следующий рабочий день?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:49

  patrikk написав:Вітаю. Підкажіть, будь ласка, хто стикався на практиці, чи зараховує банчик СЕП на рахунок картки глобус-плюс на вихідних? Дякую заздалегідь.



СЕП-нув сьогодні, неділя (укрсиб -> глобус+)
2 хв!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:33

Re: Банк Глобус

  Alex_Yu написав:Они очень странные, вот сейчас платил Алик с долларовой виртуальной, так списывают(или блокируют) сумму больше покупки. Карта $ покупка в $, что за дичь?


Поддержка в чатике такое пишет

В нашому Банку платіжна система Мастекард.
По операціями по валютній картці взаєморозрахунки з МПС MasterCard здійснюються у євро (EUR) та при розрахунку карткою у валюті, відмінній від євро (EUR), буде проведено конвертацію цієї валюти у євро (EUR), згідно з курсом МПС і списано з рахунку в доларах США(USD) за курсом встановленим банком.

Від 1го до 3-х робочих операційних банківських днів відбувається фактичне списання коштів за комерційним курсом Нашого Банку для карткових продуктів. Різниця між заблокованою та фактично списаною сумою, знову стане доступною до зняття у Вас на картковому рахунку.
Alexxander
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:35

Re: Банк Глобус

  candidat написав:можно писать одно обращение на всех сразу, или НБУ такие не рассматривает, и надо писать по каждому банку отдельно?


Правильнее всего писать две отдельных жалобы и отправлять их на емайл даже в разные дни. И не забываем про ЭЦП.
Alexxander
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