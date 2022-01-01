То есть, вывод КБ по Глобус+ с кредитным лимитом будет на эту карту и пойдет в погашение КЛ на следующий рабочий день?
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Додано: Нед 01 вер, 2024 10:34
То есть, вывод КБ по Глобус+ с кредитным лимитом будет на эту карту и пойдет в погашение КЛ на следующий рабочий день?
Додано: Нед 01 вер, 2024 12:49
Додано: Нед 01 вер, 2024 18:33
Re: Банк Глобус
Поддержка в чатике такое пишет
В нашому Банку платіжна система Мастекард.
По операціями по валютній картці взаєморозрахунки з МПС MasterCard здійснюються у євро (EUR) та при розрахунку карткою у валюті, відмінній від євро (EUR), буде проведено конвертацію цієї валюти у євро (EUR), згідно з курсом МПС і списано з рахунку в доларах США(USD) за курсом встановленим банком.
Від 1го до 3-х робочих операційних банківських днів відбувається фактичне списання коштів за комерційним курсом Нашого Банку для карткових продуктів. Різниця між заблокованою та фактично списаною сумою, знову стане доступною до зняття у Вас на картковому рахунку.
Додано: Нед 01 вер, 2024 18:35
Re: Банк Глобус
Додано: Нед 01 вер, 2024 19:41
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