RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:34

  chipmunk написав:
  la9 написав:1) Можно ли выбрать карту, на которую выводить КБ? Даже, если КБ собирался по одной карте...
2) Если есть Глобус+ и Глобус+ лайт, КБ по ним поступает в общий котел и при выводе не разграничивается?
3) Можно ли вывести только часть накопленного КБ?

Ні
Ні
Так

То есть, вывод КБ по Глобус+ с кредитным лимитом будет на эту карту и пойдет в погашение КЛ на следующий рабочий день?
la9
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 02.07.09
Подякував: 515 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:49

  patrikk написав:Вітаю. Підкажіть, будь ласка, хто стикався на практиці, чи зараховує банчик СЕП на рахунок картки глобус-плюс на вихідних? Дякую заздалегідь.



СЕП-нув сьогодні, неділя (укрсиб -> глобус+)
2 хв!!
greenozon
 
Повідомлень: 16536
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:33

Re: Банк Глобус

  Alex_Yu написав:Они очень странные, вот сейчас платил Алик с долларовой виртуальной, так списывают(или блокируют) сумму больше покупки. Карта $ покупка в $, что за дичь?


Поддержка в чатике такое пишет

В нашому Банку платіжна система Мастекард.
По операціями по валютній картці взаєморозрахунки з МПС MasterCard здійснюються у євро (EUR) та при розрахунку карткою у валюті, відмінній від євро (EUR), буде проведено конвертацію цієї валюти у євро (EUR), згідно з курсом МПС і списано з рахунку в доларах США(USD) за курсом встановленим банком.

Від 1го до 3-х робочих операційних банківських днів відбувається фактичне списання коштів за комерційним курсом Нашого Банку для карткових продуктів. Різниця між заблокованою та фактично списаною сумою, знову стане доступною до зняття у Вас на картковому рахунку.
Alexxander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 31.01.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:35

Re: Банк Глобус

  candidat написав:можно писать одно обращение на всех сразу, или НБУ такие не рассматривает, и надо писать по каждому банку отдельно?


Правильнее всего писать две отдельных жалобы и отправлять их на емайл даже в разные дни. И не забываем про ЭЦП.
Alexxander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 31.01.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 09:37

  Visky написав:По інфі на оф сайті програма кешбека завершена

за вересень вже є нарахування кб
KVV
 
Повідомлень: 1321
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 20:54

  KVV написав:
  Visky написав:По інфі на оф сайті програма кешбека завершена

за вересень вже є нарахування кб
є
flysoulfly
 
Повідомлень: 5291
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1688 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 15:43

Хтось знає випадки, що на картку Globus Plus дали кредліміт пенсіонеру? це якщо до якого віку?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5291
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1688 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 02:18

Кто валюту на карту покупает в глобусе, есть ли какие нюансы? Чем в кассе выдают $ и как с заказом дела обстоят?

Как создать валютный счет через депозит на $200 так и не понял, у меня при создании выплату и возврат предлагает только на валютную карту =(
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 196
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 135136137138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 194, 195, 196
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1958 1025002
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2024 21:36
M-Audio
Банк Власний Рахунок 1 ... 143, 144, 145
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1447 954679
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2024 14:10
quadro_tony_da
Райффайзен Банк 1 ... 188, 189, 190
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1893 1044630
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2024 10:11
RaifHelp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2426)
07.09.2024 02:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.