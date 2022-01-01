Є відкриті віртуалки Globus Plus та Globus Plus Light.
Чи можна замовити пластик лише до Light ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2024 15:12
Є відкриті віртуалки Globus Plus та Globus Plus Light.
Чи можна замовити пластик лише до Light ?
Додано: Вів 10 вер, 2024 10:11
Хто-небудь тут вже відкривав картку "Зроблено в Україні" і прив'язував її в "Дії"?
Додано: Вів 10 вер, 2024 10:25
Re: Банк Глобус
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