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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2024 15:12
Є відкриті віртуалки Globus Plus та Globus Plus Light.
Чи можна замовити пластик лише до Light ?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:11
Хто-небудь тут вже відкривав картку "Зроблено в Україні" і прив'язував її в "Дії"?
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Искатель
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:25
Искатель написав:
Хто-небудь тут вже відкривав картку "Зроблено в Україні" і прив'язував її в "Дії"?
Відкрив, в Дії є але вирішив приватівську вчепити
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chipmunk
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:29
chipmunk написав: Искатель написав:
Хто-небудь тут вже відкривав картку "Зроблено в Україні" і прив'язував її в "Дії"?
Відкрив, в Дії є але вирішив приватівську вчепити
Просто я продукти купляю саме з карткою Globus Plus, а, наскільки я зрозумів, треба, щоб картка, якою розраховуєшся, і картка "Зроблено в Україні" були в одному банку.
Чи я помиляюсь?
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Искатель
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Додано: Вів 10 вер, 2024 11:31
Искатель написав:
якою розраховуєшся, і картка "Зроблено в Україні" були в одному банку.
Чи я помиляюсь?
В Дії брешуть, що ні
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chipmunk
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:23
А есть смысл платить кредитными в долларах? Дополнительно блокируется 3%, и из какой суммы начисляется КБ, кто тестил?
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la9
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:37
Если кред лимита не хватает на покупку, как будет начисляться КБ? Пропорционально или как за собственные на всю сумму?
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la9
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