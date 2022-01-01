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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:12

Є відкриті віртуалки Globus Plus та Globus Plus Light.
Чи можна замовити пластик лише до Light ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5304
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1696 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:11

Хто-небудь тут вже відкривав картку "Зроблено в Україні" і прив'язував її в "Дії"?
Искатель
 
Повідомлень: 6225
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 4837 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:25

Re: Банк Глобус

  Искатель написав:Хто-небудь тут вже відкривав картку "Зроблено в Україні" і прив'язував її в "Дії"?

Відкрив, в Дії є але вирішив приватівську вчепити :)
chipmunk
 
Повідомлень: 9031
З нами з: 15.04.09
Подякував: 564 раз.
Подякували: 583 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:29

  chipmunk написав:
  Искатель написав:Хто-небудь тут вже відкривав картку "Зроблено в Україні" і прив'язував її в "Дії"?

Відкрив, в Дії є але вирішив приватівську вчепити :)

Просто я продукти купляю саме з карткою Globus Plus, а, наскільки я зрозумів, треба, щоб картка, якою розраховуєшся, і картка "Зроблено в Україні" були в одному банку.
Чи я помиляюсь?
Искатель
 
Повідомлень: 6225
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 4837 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:31

Re: Банк Глобус

  Искатель написав:якою розраховуєшся, і картка "Зроблено в Україні" були в одному банку.
Чи я помиляюсь?

В Дії брешуть, що ні
chipmunk
 
Повідомлень: 9031
З нами з: 15.04.09
Подякував: 564 раз.
Подякували: 583 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:23

А есть смысл платить кредитными в долларах? Дополнительно блокируется 3%, и из какой суммы начисляется КБ, кто тестил?
la9
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 02.07.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:37

Если кред лимита не хватает на покупку, как будет начисляться КБ? Пропорционально или как за собственные на всю сумму?
la9
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 02.07.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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  #<1 ... 136137138139
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