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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:40
Amethyst написав:
Заблокували картки типу через витрати 400К по віртуалці.
Тупа кура таки знайшла мою Анкету у від-ні, але сказала, що дані з нєї будуть відновлюватися до наступного дня і екскременти Шаромиги будуть вирішувати, чи достатньо там доходів, щоби відновити ліміти
Після лайки з сапортом почитав холівар на Мінфіні і зрозумів, що десь в застосунку вже місяц як є пімпа на відновлення ліміту ))
Таки знайшов її під шестернею... побачив, що банка просто загубила мої місячні доходи і місце роботи. Після відновлення цих даних картки запрацювали за 10..15 хв.
Думаю, що треба перетрахувати та відновлювати ці дані раз на півроку
де ти там свої дані доходів найшов?? нема нічього
тільки кнопка актуалізації документів
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:58
la9 написав:
А есть смысл платить кредитными в долларах? Дополнительно блокируется 3%, и из какой суммы начисляется КБ, кто тестил?
Из суммы блокировки. С точки зрения КБ платить выгодно. С точки зрения итогового курса - пусть расскажут те, кто платил в долл.
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Кащей
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Додано: Чет 12 вер, 2024 10:38
quadro_tony_da написав: Amethyst написав:
Заблокували картки типу через витрати 400К по віртуалці.
Тупа кура таки знайшла мою Анкету у від-ні, але сказала, що дані з нєї будуть відновлюватися до наступного дня і екскременти Шаромиги будуть вирішувати, чи достатньо там доходів, щоби відновити ліміти
Після лайки з сапортом почитав холівар на Мінфіні і зрозумів, що десь в застосунку вже місяц як є пімпа на відновлення ліміту ))
Таки знайшов її під шестернею... побачив, що банка просто загубила мої місячні доходи і місце роботи. Після відновлення цих даних картки запрацювали за 10..15 хв.
Думаю, що треба перетрахувати та відновлювати ці дані раз на півроку
де ти там свої дані доходів найшов?? нема нічього
тільки кнопка актуалізації документів
Ну так натисни ж ту пімпу, і побачиш, шо там треба актуалізувати...
Це не боляче, це дивно
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Amethyst
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