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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:40

  Amethyst написав:Заблокували картки типу через витрати 400К по віртуалці.
Тупа кура таки знайшла мою Анкету у від-ні, але сказала, що дані з нєї будуть відновлюватися до наступного дня і екскременти Шаромиги будуть вирішувати, чи достатньо там доходів, щоби відновити ліміти :mrgreen:
Після лайки з сапортом почитав холівар на Мінфіні і зрозумів, що десь в застосунку вже місяц як є пімпа на відновлення ліміту ))
Таки знайшов її під шестернею... побачив, що банка просто загубила мої місячні доходи і місце роботи. Після відновлення цих даних картки запрацювали за 10..15 хв.

Думаю, що треба перетрахувати та відновлювати ці дані раз на півроку :idea:


де ти там свої дані доходів найшов?? нема нічього
тільки кнопка актуалізації документів
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:58

  la9 написав:А есть смысл платить кредитными в долларах? Дополнительно блокируется 3%, и из какой суммы начисляется КБ, кто тестил?

Из суммы блокировки. С точки зрения КБ платить выгодно. С точки зрения итогового курса - пусть расскажут те, кто платил в долл.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 10:38

  quadro_tony_da написав:
  Amethyst написав:Заблокували картки типу через витрати 400К по віртуалці.
Тупа кура таки знайшла мою Анкету у від-ні, але сказала, що дані з нєї будуть відновлюватися до наступного дня і екскременти Шаромиги будуть вирішувати, чи достатньо там доходів, щоби відновити ліміти :mrgreen:
Після лайки з сапортом почитав холівар на Мінфіні і зрозумів, що десь в застосунку вже місяц як є пімпа на відновлення ліміту ))
Таки знайшов її під шестернею... побачив, що банка просто загубила мої місячні доходи і місце роботи. Після відновлення цих даних картки запрацювали за 10..15 хв.

Думаю, що треба перетрахувати та відновлювати ці дані раз на півроку :idea:


де ти там свої дані доходів найшов?? нема нічього
тільки кнопка актуалізації документів

Ну так натисни ж ту пімпу, і побачиш, шо там треба актуалізувати...
Це не боляче, це дивно :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:37

  Amethyst написав:
  quadro_tony_da написав:
  Amethyst написав:Заблокували картки типу через витрати 400К по віртуалці.
Тупа кура таки знайшла мою Анкету у від-ні, але сказала, що дані з нєї будуть відновлюватися до наступного дня і екскременти Шаромиги будуть вирішувати, чи достатньо там доходів, щоби відновити ліміти :mrgreen:
Після лайки з сапортом почитав холівар на Мінфіні і зрозумів, що десь в застосунку вже місяц як є пімпа на відновлення ліміту ))
Таки знайшов її під шестернею... побачив, що банка просто загубила мої місячні доходи і місце роботи. Після відновлення цих даних картки запрацювали за 10..15 хв.

Думаю, що треба перетрахувати та відновлювати ці дані раз на півроку :idea:


де ти там свої дані доходів найшов?? нема нічього
тільки кнопка актуалізації документів

Ну так натисни ж ту пімпу, і побачиш, шо там треба актуалізувати...
Це не боляче, це дивно :P
вірять на слово? :mrgreen: чи потім передзвін з відеодоказуванням з доками у руках?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:40

  klug написав: у мене там дохід 0 та місце роботи
:mrgreen: тобто то ж не работа, а хоббі
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:47

Amethyst ПИШЕ ШО АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕПОТРІБНА
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:48

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  quadro_tony_da написав:де ти там свої дані доходів найшов?? нема нічього
тільки кнопка актуалізації документів

Ну так натисни ж ту пімпу, і побачиш, шо там треба актуалізувати...
Це не боляче, це дивно :P
вірять на слово? :mrgreen: чи потім передзвін з відеодоказуванням з доками у руках?

Ну я не зловживаю. Всі дані в рамкаХ поточних витрат, тобто одне одного підтверджує :lol:
Але реально можу довідки надати!
Amethyst
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  #<1 ... 137138139140
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