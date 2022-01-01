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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:40
Amethyst написав:
Заблокували картки типу через витрати 400К по віртуалці.
Тупа кура таки знайшла мою Анкету у від-ні, але сказала, що дані з нєї будуть відновлюватися до наступного дня і екскременти Шаромиги будуть вирішувати, чи достатньо там доходів, щоби відновити ліміти
Після лайки з сапортом почитав холівар на Мінфіні і зрозумів, що десь в застосунку вже місяц як є пімпа на відновлення ліміту ))
Таки знайшов її під шестернею... побачив, що банка просто загубила мої місячні доходи і місце роботи. Після відновлення цих даних картки запрацювали за 10..15 хв.
Думаю, що треба перетрахувати та відновлювати ці дані раз на півроку
де ти там свої дані доходів найшов?? нема нічього
тільки кнопка актуалізації документів
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:58
la9 написав:
А есть смысл платить кредитными в долларах? Дополнительно блокируется 3%, и из какой суммы начисляется КБ, кто тестил?
Из суммы блокировки. С точки зрения КБ платить выгодно. С точки зрения итогового курса - пусть расскажут те, кто платил в долл.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 10:38
quadro_tony_da написав: Amethyst написав:
Заблокували картки типу через витрати 400К по віртуалці.
Тупа кура таки знайшла мою Анкету у від-ні, але сказала, що дані з нєї будуть відновлюватися до наступного дня і екскременти Шаромиги будуть вирішувати, чи достатньо там доходів, щоби відновити ліміти
Після лайки з сапортом почитав холівар на Мінфіні і зрозумів, що десь в застосунку вже місяц як є пімпа на відновлення ліміту ))
Таки знайшов її під шестернею... побачив, що банка просто загубила мої місячні доходи і місце роботи. Після відновлення цих даних картки запрацювали за 10..15 хв.
Думаю, що треба перетрахувати та відновлювати ці дані раз на півроку
де ти там свої дані доходів найшов?? нема нічього
тільки кнопка актуалізації документів
Ну так натисни ж ту пімпу, і побачиш, шо там треба актуалізувати...
Це не боляче, це дивно
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Amethyst
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:37
Amethyst написав: quadro_tony_da написав: Amethyst написав:
Заблокували картки типу через витрати 400К по віртуалці.
Тупа кура таки знайшла мою Анкету у від-ні, але сказала, що дані з нєї будуть відновлюватися до наступного дня і екскременти Шаромиги будуть вирішувати, чи достатньо там доходів, щоби відновити ліміти
Після лайки з сапортом почитав холівар на Мінфіні і зрозумів, що десь в застосунку вже місяц як є пімпа на відновлення ліміту ))
Таки знайшов її під шестернею... побачив, що банка просто загубила мої місячні доходи і місце роботи. Після відновлення цих даних картки запрацювали за 10..15 хв.
Думаю, що треба перетрахувати та відновлювати ці дані раз на півроку
де ти там свої дані доходів найшов?? нема нічього
тільки кнопка актуалізації документів
Ну так натисни ж ту пімпу, і побачиш, шо там треба актуалізувати...
Це не боляче, це дивно
вірять на слово?
чи потім передзвін з відеодоказуванням з доками у руках?
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flysoulfly
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:40
klug написав:
у мене там дохід 0
та місце роботи
тобто то ж не работа, а хоббі
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:47
Amethyst ПИШЕ ШО АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕПОТРІБНА
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:48
flysoulfly написав: Amethyst написав: quadro_tony_da написав:
де ти там свої дані доходів найшов?? нема нічього
тільки кнопка актуалізації документів
Ну так натисни ж ту пімпу, і побачиш, шо там треба актуалізувати...
Це не боляче, це дивно
вірять на слово?
чи потім передзвін з відеодоказуванням з доками у руках?
Ну я не зловживаю. Всі дані в рамкаХ поточних витрат, тобто одне одного підтверджує
Але реально можу довідки надати!
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Amethyst
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Додано: Чет 12 вер, 2024 12:38
quadro_tony_da написав:Amethyst
ПИШЕ ШО АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕПОТРІБНА
Не можу знайти ту пімпу де є Актуалізація доків. Підкажіть де?
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valya
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Додано: Чет 12 вер, 2024 12:54
valya написав: quadro_tony_da написав:Amethyst
ПИШЕ ШО АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕПОТРІБНА
Не можу знайти ту пімпу де є Актуалізація доків. Підкажіть де?
Інше/Колесико/Персональні дані/Переглянути дані
... це Шаромига. Адназначна!
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Amethyst
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Додано: Чет 12 вер, 2024 13:35
Amethyst написав: valya написав: quadro_tony_da написав:Amethyst
ПИШЕ ШО АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕПОТРІБНА
Не можу знайти ту пімпу де є Актуалізація доків. Підкажіть де?
Інше/Колесико/Персональні дані/Переглянути дані
... це Шаромига. Адназначна!
прпонує лише паспортні дані оновити
а як добратись до циферок
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greenozon
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