RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:37

появились квитанції під кожною витратою (але коду МСС в ній не знайшов)... :(
greenozon
 
Повідомлень: 16557
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 138139140141
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PUMB і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
UGB еко банк країни 1 ... 123, 124, 125
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1246 246533
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2024 11:44
flysoulfly
Банк Альянс 1 ... 115, 116, 117
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1165 587794
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2024 11:31
flysoulfly
Райффайзен Банк 1 ... 188, 189, 190
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1896 1046212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2024 10:44
RaifHelp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.