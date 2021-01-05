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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:37

появились квитанції під кожною витратою (але коду МСС в ній не знайшов)... :(
greenozon
 
Повідомлень: 16576
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:09

Re: Банк Глобус

greenozon написав:
прпонує лише паспортні дані оновити
а як добратись до циферок


Там несколько шагов, паспортные данные 1 шаг, пропускайте его и на следующих будут и цифры и источники доходов
Chicheva
 
Повідомлень: 275
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:46

Re: Банк Глобус

Отримав виграний по серпневій акції ліхтар. Нічо такий
wolt450
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Повідомлень: 3767
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:56

  wolt450 написав:Отримав виграний по серпневій акції ліхтар. Нічо такий

фото можна було скинути, а так - лише слова((
melkh
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Повідомлень: 997
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Подякував: 7 раз.
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  #<1 ... 138139140141
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