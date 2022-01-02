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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 13:37
появились квитанції під кожною витратою (але коду МСС в ній не знайшов)...
Додано: Чет 12 вер, 2024 18:09
Re: Банк Глобус
Там несколько шагов, паспортные данные 1 шаг, пропускайте его и на следующих будут и цифры и источники доходов
Додано: Пон 16 вер, 2024 14:46
Re: Банк Глобус
Отримав виграний по серпневій акції ліхтар. Нічо такий
Додано: Пон 16 вер, 2024 22:56
Додано: Вів 24 вер, 2024 18:06
От щедрот налили кредит до 10К.
Столкнулся с проблемой, что Евро (добавил карту в ГугльКошелек) конвертнуло по курсу в приложении + 6%
Поддержка говорит что так и должно быть, через 3 дня 6% вернут.
ЧуднОй банчик.
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