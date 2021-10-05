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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 13:37
появились квитанції під кожною витратою (але коду МСС в ній не знайшов)...
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greenozon
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Додано: Чет 12 вер, 2024 18:09
greenozon написав:
прпонує лише паспортні дані оновити
а як добратись до циферок
Там несколько шагов, паспортные данные 1 шаг, пропускайте его и на следующих будут и цифры и источники доходов
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Chicheva
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:46
Отримав виграний по серпневій акції ліхтар. Нічо такий
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wolt450
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Додано: Пон 16 вер, 2024 22:56
wolt450 написав:
Отримав виграний по серпневій акції ліхтар. Нічо такий
фото можна було скинути, а так - лише слова((
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melkh
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Додано: Вів 24 вер, 2024 18:06
От щедрот налили кредит до 10К.
Столкнулся с проблемой, что Евро (добавил карту в ГугльКошелек) конвертнуло по курсу в приложении + 6%
Поддержка говорит что так и должно быть, через 3 дня 6% вернут.
ЧуднОй банчик.
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ВIВ
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Додано: Вів 24 вер, 2024 18:30
ВIВ написав:
Столкнулся с проблемой, что Евро (добавил карту в ГугльКошелек) конвертнуло по курсу в приложении + 6%
Поддержка говорит что так и должно быть, через 3 дня 6% вернут.
ЧуднОй банчик.
И в чём же проблема и чудность? Что именно 6%? Должно быть больше (у Укргаза 7%, кажется)? Что возвращают именно через три дня? Что вообще возвращают, в отличие от Сенса?
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moveton
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Додано: Вів 24 вер, 2024 18:34
moveton
После ИЗИ и Моно кажется какой-то дичью
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ВIВ
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