RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:37

появились квитанції під кожною витратою (але коду МСС в ній не знайшов)... :(
greenozon
 
Повідомлень: 16586
З нами з: 01.06.14
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1660 раз.
 
Профіль
1
2
1
5
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:09

Re: Банк Глобус

greenozon написав:
прпонує лише паспортні дані оновити
а як добратись до циферок


Там несколько шагов, паспортные данные 1 шаг, пропускайте его и на следующих будут и цифры и источники доходов
Chicheva
 
Повідомлень: 275
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:46

Re: Банк Глобус

Отримав виграний по серпневій акції ліхтар. Нічо такий
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3767
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:56

  wolt450 написав:Отримав виграний по серпневій акції ліхтар. Нічо такий

фото можна було скинути, а так - лише слова((
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 997
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:06

От щедрот налили кредит до 10К.
Столкнулся с проблемой, что Евро (добавил карту в ГугльКошелек) конвертнуло по курсу в приложении + 6%
Поддержка говорит что так и должно быть, через 3 дня 6% вернут.
ЧуднОй банчик.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 03.02.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:30

  ВIВ написав:Столкнулся с проблемой, что Евро (добавил карту в ГугльКошелек) конвертнуло по курсу в приложении + 6%
Поддержка говорит что так и должно быть, через 3 дня 6% вернут.
ЧуднОй банчик.

И в чём же проблема и чудность? Что именно 6%? Должно быть больше (у Укргаза 7%, кажется)? Что возвращают именно через три дня? Что вообще возвращают, в отличие от Сенса?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4803
З нами з: 23.03.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 18:34

moveton
После ИЗИ и Моно кажется какой-то дичью
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 03.02.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 02:12

  ВIВ написав:moveton
После ИЗИ и Моно кажется какой-то дичью

Изи - это про который периодически отписываются, что за покупку в долларах снял гривен побольше, чем указано в приложении потому, что сконвертил через евро и курс побольше получился? И потом разницу не возвращает? Согласен, возврат - это дичь какая-то. Глобус ещё и кэшбек добавляет на эти 6%. Совсем дикий.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4803
З нами з: 23.03.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 04:43

Бинго сложилось.сначала на номер,регистрированный в глобусе как финансовый позвонила тася банк,после того,как не взял трубку,на совершенно чистый свежий,номер с которого я звонил только в глобус позвонила таже тася.Обратилась по имени отчеству и предложила свое фуфло.Вывод_ из глобуса уходит налево инфа про клинтов
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 200
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:53

:evil:
"додаток буде доступний бла бла бла"
"Я обновлююсь бла бла"
"вибач бла бла"
flysoulfly
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 138139140141
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
UGB еко банк країни 1 ... 124, 125, 126
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1254 250050
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2024 22:24
KVV
Банк Власний Рахунок 1 ... 144, 145, 146
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1456 957214
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2024 21:47
WallNutPen
ПроКредит Банк 1 ... 41, 42, 43
harry_ » Чет 27 січ, 2022 21:56
425 197572
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2024 09:58
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.