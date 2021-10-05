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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2024 13:37
появились квитанції під кожною витратою (але коду МСС в ній не знайшов)...
Додано: Чет 12 вер, 2024 18:09
Re: Банк Глобус
Там несколько шагов, паспортные данные 1 шаг, пропускайте его и на следующих будут и цифры и источники доходов
Додано: Пон 16 вер, 2024 14:46
Re: Банк Глобус
Отримав виграний по серпневій акції ліхтар. Нічо такий
Додано: Пон 16 вер, 2024 22:56
Додано: Вів 24 вер, 2024 18:06
От щедрот налили кредит до 10К.
Столкнулся с проблемой, что Евро (добавил карту в ГугльКошелек) конвертнуло по курсу в приложении + 6%
Поддержка говорит что так и должно быть, через 3 дня 6% вернут.
ЧуднОй банчик.
Додано: Вів 24 вер, 2024 18:30
И в чём же проблема и чудность? Что именно 6%? Должно быть больше (у Укргаза 7%, кажется)? Что возвращают именно через три дня? Что вообще возвращают, в отличие от Сенса?
Додано: Сер 25 вер, 2024 02:12
Изи - это про который периодически отписываются, что за покупку в долларах снял гривен побольше, чем указано в приложении потому, что сконвертил через евро и курс побольше получился? И потом разницу не возвращает? Согласен, возврат - это дичь какая-то. Глобус ещё и кэшбек добавляет на эти 6%. Совсем дикий.
Додано: Чет 26 вер, 2024 04:43
Бинго сложилось.сначала на номер,регистрированный в глобусе как финансовый позвонила тася банк,после того,как не взял трубку,на совершенно чистый свежий,номер с которого я звонил только в глобус позвонила таже тася.Обратилась по имени отчеству и предложила свое фуфло.Вывод_ из глобуса уходит налево инфа про клинтов
Додано: Чет 26 вер, 2024 10:53
"додаток буде доступний бла бла бла"
"Я обновлююсь бла бла"
"вибач бла бла"
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