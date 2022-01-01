Дякую за відповідь: я ж правильно пам'ятаю, що тут у звичайного поточного рахунку (UAH, відкритий у відділенні) всі онлайн перекази - і вхід і вихід - без комісій і умов (які є по картковим рахункам Globus Plus)
flysoulfly написав:Дякую за відповідь: я ж правильно пам'ятаю, що тут у звичайного поточного рахунку (UAH, відкритий у відділенні) всі онлайн перекази - і вхід і вихід - без комісій і умов (які є по картковим рахункам Globus Plus)
такий Поточний можна відкрити тільки у від-ні, і тільки під Депо він іде нашару, а взагалі за 100грн. І обмеження на вивід у ньго в застосунку такі ж самі як і у звичайного КАРТрахунку (шото там про 10К ) І взагалі, я сумніваюся, що ви найдете якогось просвітленого у від-ні, хто вам відкриє такий рах-к. Юзайте Поточний Онлайн у застосунку. Але поповнення ПО буде за 1%, тому депо треба розміщувати з шарового карткового, а виводити свої мульони після Депо -- з ПО.
Amethyst написав:Йоо, Глобус знов ліміти роздає! ... з запитом в УБКІ!
В смысле самостоятельно запрашивает и увеличивает? По запросу и месяц и два назад это мне делал. Правда, сразу же ещё раз увеличить нельзя, но через месяц уже получилось, в отличие от трёхмесячной Идеи.