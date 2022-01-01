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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:13

Дякую за відповідь: я ж правильно пам'ятаю, що тут у звичайного поточного рахунку (UAH, відкритий у відділенні) всі онлайн перекази - і вхід і вихід - без комісій і умов (які є по картковим рахункам Globus Plus) :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:48

  flysoulfly написав:Дякую за відповідь: я ж правильно пам'ятаю, що тут у звичайного поточного рахунку (UAH, відкритий у відділенні) всі онлайн перекази - і вхід і вихід - без комісій і умов (які є по картковим рахункам Globus Plus) :?:

такий Поточний можна відкрити тільки у від-ні, і тільки під Депо він іде нашару, а взагалі за 100грн. І обмеження на вивід у ньго в застосунку такі ж самі як і у звичайного КАРТрахунку (шото там про 10К :lol:)
І взагалі, я сумніваюся, що ви найдете якогось просвітленого у від-ні, хто вам відкриє такий рах-к.
Юзайте Поточний Онлайн у застосунку. Але поповнення ПО буде за 1%, тому депо треба розміщувати з шарового карткового, а виводити свої мульони після Депо -- з ПО.

ПС. Ото Поточний Базовий
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:54

Йоо, Глобус знов ліміти роздає! :wink:
... з запитом в УБКІ!
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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Подякували: 1123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 17:27

  Amethyst написав:Йоо, Глобус знов ліміти роздає! :wink:
... з запитом в УБКІ!

В смысле самостоятельно запрашивает и увеличивает? По запросу и месяц и два назад это мне делал. Правда, сразу же ещё раз увеличить нельзя, но через месяц уже получилось, в отличие от трёхмесячной Идеи.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:00

Re: Банк Глобус

Звякнули і нагадали, що я в вересні хотів ліміт. Тоді зразу прийшла відмова в аплікуху
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:25

На карту не дали, спробував на ОЧ - далі 20к.
Arbitr
 
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