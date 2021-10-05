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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2024 13:38
Arbitr написав:quadro_tony_da
500 за кожною карткою, якщо карток більше, то і кешбека більше.
на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку
тк що ліміт підняли?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 13:57
quadro_tony_da написав: Arbitr написав:quadro_tony_da
500 за кожною карткою, якщо карток більше, то і кешбека більше.
на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку
тк що ліміт підняли?
Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:24
вони що видалили свого телеграм бота?
ще в суботу спілкувався з підтримкою
а зараз дивлюся
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:44
Amethyst написав: quadro_tony_da написав: Arbitr написав:quadro_tony_da
500 за кожною карткою, якщо карток більше, то і кешбека більше.
на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку
тк що ліміт підняли?
Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
пасхалочка?
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