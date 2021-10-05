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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:38

  Arbitr написав:quadro_tony_da 500 за кожною карткою, якщо карток більше, то і кешбека більше.


на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку

тк що ліміт підняли?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:57

  quadro_tony_da написав:
  Arbitr написав:quadro_tony_da 500 за кожною карткою, якщо карток більше, то і кешбека більше.


на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку

тк що ліміт підняли?

Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:24

Re: Банк Глобус

вони що видалили свого телеграм бота?
ще в суботу спілкувався з підтримкою

а зараз дивлюся

Deleted Account
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:44

  Amethyst написав:
  quadro_tony_da написав:
  Arbitr написав:quadro_tony_da 500 за кожною карткою, якщо карток більше, то і кешбека більше.

на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку

тк що ліміт підняли?

Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
8) пасхалочка? :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:35

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  quadro_tony_da написав:на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку

тк що ліміт підняли?

Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
8) пасхалочка? :)

Натякну: поділіть 500 на магічну цифру 0,805 :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:47

  Faceless написав:
  flysoulfly написав:
  quadro_tony_da написав:на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку
ліміт підняли?


Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
8) пасхалочка? :)

Натякну: поділіть 500 на магічну цифру 0,805 :mrgreen:
так не цікаво жити
flysoulfly
 
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