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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2024 13:38
Arbitr написав:quadro_tony_da
500 за кожною карткою, якщо карток більше, то і кешбека більше.
на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку
тк що ліміт підняли?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 13:57
quadro_tony_da написав: Arbitr написав:quadro_tony_da
500 за кожною карткою, якщо карток більше, то і кешбека більше.
на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку
тк що ліміт підняли?
Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
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Amethyst
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:24
вони що видалили свого телеграм бота?
ще в суботу спілкувався з підтримкою
а зараз дивлюся
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:44
Amethyst написав: quadro_tony_da написав: Arbitr написав:quadro_tony_da
500 за кожною карткою, якщо карток більше, то і кешбека більше.
на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку
тк що ліміт підняли?
Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
пасхалочка?
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:35
flysoulfly написав:
Amethyst написав: quadro_tony_da написав:
на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку
тк що ліміт підняли?
Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
пасхалочка?
Натякну: поділіть 500 на магічну цифру 0,805
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Faceless
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:47
Faceless написав: flysoulfly написав:
quadro_tony_da написав:
на одній карті 200
на іншій вже 505 кешбеку
ліміт підняли?
Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
пасхалочка?
Натякну: поділіть 500 на магічну цифру 0,805
так не цікаво жити
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Додано: Сер 23 жов, 2024 20:01
arkavs написав: Faceless написав:
Натякну: поділіть 500 на магічну цифру 0,805
А не на 0.77 уже?..
а підписздесь-підпісздесь де?
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