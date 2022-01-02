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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:32

---

Може, просто не буде підписувати, як з переведенням годинника?
Виявляється, так теж можна ))[/quote]




а хто ще пам'ятає як Порошенко не підписував важливий закон про Приватбанк? :)
це було досить давно, цікаво чи форумчани пригадують цей кумедний курйоз...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:42

22.12.2016 Закон направлено на підпис Президенту України :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=60747


https://www.slovoidilo.ua/2019/05/15/no ... noproektiv

давайте рахувати скільки днів порушено закон
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:41

Жлобус - молодец.

Как и обещали выплатили 20% кешбека на сумму, которая зашла на карту "Национальный кешбек". Выплатили в общий кешбек. С одной стороны хорошо, потому что эти деньги можно тратить куда хочешь, а с другой стороны плохо, потому что уменьшает лимит по сумме кешбека за месяц. Но, обещание выполнили, и это хорошо.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:59

  deneg net написав:Как и обещали выплатили 20% кешбека на сумму, которая зашла на карту "Национальный кешбек". Выплатили в общий кешбек. С одной стороны хорошо, потому что эти деньги можно тратить куда хочешь, а с другой стороны плохо, потому что уменьшает лимит по сумме кешбека за месяц. Но, обещание выполнили, и это хорошо.

И сколько там? У меня вот первый пошел на сумму 24 грн - пока решил на пумбу сливать, под коммуналку...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:11

  deneg net написав:Как и обещали выплатили 20% кешбека на сумму, которая зашла на карту "Национальный кешбек". Выплатили в общий кешбек. С одной стороны хорошо, потому что эти деньги можно тратить куда хочешь, а с другой стороны плохо, потому что уменьшает лимит по сумме кешбека за месяц. Но, обещание выполнили, и это хорошо.

Тобто, якщо на картку глобуса нац кешбек впаде 1к , банк ще добавить 200 грн?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:19

Re: Банк Глобус

  novichok написав:банк ще добавить 200 грн?

Але як свій кешбек. Відповідно утримає податки при переведенні його на рахунок.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:30

  novichok написав:
  deneg net написав:Как и обещали выплатили 20% кешбека на сумму, которая зашла на карту "Национальный кешбек". Выплатили в общий кешбек. С одной стороны хорошо, потому что эти деньги можно тратить куда хочешь, а с другой стороны плохо, потому что уменьшает лимит по сумме кешбека за месяц. Но, обещание выполнили, и это хорошо.

Тобто, якщо на картку глобуса нац кешбек впаде 1к , банк ще добавить 200 грн?

Так.
deneg net
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