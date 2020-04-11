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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:32
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Може, просто не буде підписувати, як з переведенням годинника?
Виявляється, так теж можна ))[/quote]
а хто ще пам'ятає як Порошенко не підписував важливий закон про Приватбанк?
це було досить давно, цікаво чи форумчани пригадують цей кумедний курйоз...
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greenozon
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:42
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greenozon
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Додано: Суб 26 жов, 2024 18:41
Как и обещали выплатили 20% кешбека на сумму, которая зашла на карту "Национальный кешбек". Выплатили в общий кешбек. С одной стороны хорошо, потому что эти деньги можно тратить куда хочешь, а с другой стороны плохо, потому что уменьшает лимит по сумме кешбека за месяц. Но, обещание выполнили, и это хорошо.
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deneg net
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Додано: Суб 26 жов, 2024 19:59
deneg net написав:
Как и обещали выплатили 20% кешбека на сумму, которая зашла на карту "Национальный кешбек". Выплатили в общий кешбек. С одной стороны хорошо, потому что эти деньги можно тратить куда хочешь, а с другой стороны плохо, потому что уменьшает лимит по сумме кешбека за месяц. Но, обещание выполнили, и это хорошо.
И сколько там? У меня вот первый пошел на сумму 24 грн - пока решил на пумбу сливать, под коммуналку...
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vpchelko
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:11
deneg net написав:
Как и обещали выплатили 20% кешбека на сумму, которая зашла на карту "Национальный кешбек". Выплатили в общий кешбек. С одной стороны хорошо, потому что эти деньги можно тратить куда хочешь, а с другой стороны плохо, потому что уменьшает лимит по сумме кешбека за месяц. Но, обещание выполнили, и это хорошо.
Тобто, якщо на картку глобуса нац кешбек впаде 1к , банк ще добавить 200 грн?
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novichok
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:19
novichok написав:
банк ще добавить 200 грн?
Але як свій кешбек. Відповідно утримає податки при переведенні його на рахунок.
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Arbitr
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:30
novichok написав: deneg net написав:
Как и обещали выплатили 20% кешбека на сумму, которая зашла на карту "Национальный кешбек". Выплатили в общий кешбек. С одной стороны хорошо, потому что эти деньги можно тратить куда хочешь, а с другой стороны плохо, потому что уменьшает лимит по сумме кешбека за месяц. Но, обещание выполнили, и это хорошо.
Тобто, якщо на картку глобуса нац кешбек впаде 1к , банк ще добавить 200 грн?
Так.
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deneg net
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Додано: Нед 27 жов, 2024 12:21
Amethyst написав:
Працюйте. От коли буде більше 622, то подивитеся, шо далі буде ))
кешбек зупинився нараховуватись на 580.82
так і має бути?
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quadro_tony_da
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