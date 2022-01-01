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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:08

Смс

Режим экономии на смс уведомлении,приведет к экономии и с моей стороны.это все уже пройдено с форвардом
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 08:08

Re: Банк Глобус

Не хочет чет валюту на валютную карту покупать...

Помилка при блокуванні суми. Перевищений ліміт.

Какой лимит? Вроде же 50000 грн было, а тут даже 600 долларов не даёт купить
NDV
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Повідомлень: 205
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  #<1 ... 143144145146
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