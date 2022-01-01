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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:08
Смс
Режим экономии на смс уведомлении,приведет к экономии и с моей стороны.это все уже пройдено с форвардом
Додано: Сер 06 лис, 2024 08:08
Re: Банк Глобус
Не хочет чет валюту на валютную карту покупать...
Помилка при блокуванні суми. Перевищений ліміт.
Какой лимит? Вроде же 50000 грн было, а тут даже 600 долларов не даёт купить
Додано: Сер 06 лис, 2024 10:10
Re: Банк Глобус
Може треба загальний ліміт в Анкеті оновити? Див. Персон дані в Налаштуваннях
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