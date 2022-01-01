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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:21
malyk_andrey написав:
Глобус не вернёт. Это у них такой прикол - базовая валюта Евро. И если платить с долларовой карты в долларе - все равно идёт транзит через евро.
Евро снимает с евровой карты 1:1
Да, есть такое
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