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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:21

  malyk_andrey написав:Глобус не вернёт. Это у них такой прикол - базовая валюта Евро. И если платить с долларовой карты в долларе - все равно идёт транзит через евро.

Евро снимает с евровой карты 1:1




Да, есть такое :x
jeykoxc
 
Повідомлень: 12
З нами з: 03.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 144145146147
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