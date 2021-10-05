Да, есть такое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:21
Додано: Суб 09 лис, 2024 02:31
Re: Банк Глобус
Та ну ладно, не может быть такого
Додано: Чет 14 лис, 2024 22:24
Часть вернулась, где заплатил $612.79 и сняли $649.56 стало в приложении $621.56 но в квитанции при этом $612.79, где заплатил $199.32 и сняло $211.28 в приложении уже пишет $202,17 и в квитанции все правильно $199.32
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