Да, есть такое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:21
Додано: Суб 09 лис, 2024 02:31
Re: Банк Глобус
Та ну ладно, не может быть такого
Додано: Чет 14 лис, 2024 22:24
Часть вернулась, где заплатил $612.79 и сняли $649.56 стало в приложении $621.56 но в квитанции при этом $612.79, где заплатил $199.32 и сняло $211.28 в приложении уже пишет $202,17 и в квитанции все правильно $199.32
Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:51
Re: Банк Глобус
Подскажите пожалуйста, не пойму как кешбек вывести на дебетовую карту, предлагает только на кредитку...
Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:12
Додано: Пон 18 лис, 2024 14:59
Re: Банк Глобус
як таке можливо?
в банку розводять руцями кажуть ми не при ділах
ага-ага, торгова точка за одну ніч поміняла собі код???
Додано: Пон 18 лис, 2024 15:04
Re: Банк Глобус
Додано: Пон 18 лис, 2024 16:06
Re: Банк Глобус
Поміняли термінали , а коди не міняли ... таке можливо. У мене в Форі одна на касах самоврядування - одна каса- продукти ,друга каса- доставка...
Додано: Пон 18 лис, 2024 21:23
lamal
і це оплата через сайт була і перший і другий раз, там форма liqpay
Додано: Вів 19 лис, 2024 04:47
За формою ж не можна вгадати, який за нею термінал ховається - там оплати можуть бути розкидані на тисячі ФОПів з різними віртуальними терміналами. Особливо, коли у чеку є алкоголь. Якщо сформувати квитанцію за оплатою (після клірингу), а не скрінити картинки з історії операцій, то там є поле "Ідентифікатор платіжного пристрою" - воно має бути унікальним для терміналу. З цього вже можна робити якісь висновки. Чому Жлобус не пише в цій квитанції також і МСС - питання риторичне.
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