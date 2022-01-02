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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:21

  malyk_andrey написав:Глобус не вернёт. Это у них такой прикол - базовая валюта Евро. И если платить с долларовой карты в долларе - все равно идёт транзит через евро.

Евро снимает с евровой карты 1:1




Да, есть такое :x
jeykoxc
 
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 02:31

Re: Банк Глобус

Та ну ладно, не может быть такого
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 22:24

Часть вернулась, где заплатил $612.79 и сняли $649.56 стало в приложении $621.56 но в квитанции при этом $612.79, где заплатил $199.32 и сняло $211.28 в приложении уже пишет $202,17 и в квитанции все правильно $199.32
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 10:51

Re: Банк Глобус

Подскажите пожалуйста, не пойму как кешбек вывести на дебетовую карту, предлагает только на кредитку...
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:12

  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, не пойму как кешбек вывести на дебетовую карту, предлагает только на кредитку...

Никак. Обычный кешбэк привязан к карте, с которой была покупка. Нацкешбэк привязан к кредитке.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:59

Re: Банк Глобус

як таке можливо?
в банку розводять руцями кажуть ми не при ділах

ага-ага, торгова точка за одну ніч поміняла собі код???

Зображення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:04

Re: Банк Глобус

  quadro_tony_da написав:торгова точка за одну ніч поміняла собі код???

А сколько для этого ночей нужно? Бывает, что и соседние кассы в одном магазине имеют разные MCC.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:06

Re: Банк Глобус

quadro_tony_da написав:як таке можливо?
в банку розводять руцями кажуть ми не при ділах

ага-ага, торгова точка за одну ніч поміняла собі код???

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Поміняли термінали , а коди не міняли ... таке можливо. У мене в Форі одна на касах самоврядування - одна каса- продукти ,друга каса- доставка...
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 21:23

lamal
і це оплата через сайт була і перший і другий раз, там форма liqpay
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 04:47

  quadro_tony_da написав:lamal
і це оплата через сайт була і перший і другий раз, там форма liqpay

За формою ж не можна вгадати, який за нею термінал ховається - там оплати можуть бути розкидані на тисячі ФОПів з різними віртуальними терміналами. Особливо, коли у чеку є алкоголь. Якщо сформувати квитанцію за оплатою (після клірингу), а не скрінити картинки з історії операцій, то там є поле "Ідентифікатор платіжного пристрою" - воно має бути унікальним для терміналу. З цього вже можна робити якісь висновки. Чому Жлобус не пише в цій квитанції також і МСС - питання риторичне.
klug
 
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