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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:18

Re: Банк Глобус

мені треба було перевипустити картку light віртуальну але коли я її закрив кешбек з неї теж згорів, можна якось повенути?

і скілкьи часу тепер чекати щоб відкрити картку заново?
вона зникла з додатку але нову відкрити не дає
пище що у вас вже відкриті всі можливі картки...
quadro_tony_da
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Повідомлень: 251
З нами з: 05.04.24
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  #<1 ... 145146147148
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