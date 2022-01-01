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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:18
мені треба було перевипустити картку light віртуальну але коли я її закрив кешбек з неї теж згорів, можна якось повенути?
і скілкьи часу тепер чекати щоб відкрити картку заново?
вона зникла з додатку але нову відкрити не дає
пище що у вас вже відкриті всі можливі картки...
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quadro_tony_da
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