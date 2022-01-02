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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:18

Re: Банк Глобус

мені треба було перевипустити картку light віртуальну але коли я її закрив кешбек з неї теж згорів, можна якось повенути?

і скілкьи часу тепер чекати щоб відкрити картку заново?
вона зникла з додатку але нову відкрити не дає
пище що у вас вже відкриті всі можливі картки...
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:34

Re: Банк Глобус

Шановні, вітаю!
Ніколи не був кліентом цієї банки, тож є кілька питань. Підкажіть, будь ласка, з чого почати роботу з банком? Зараз зацікавила карта нац. кешбеку для отримання виплати. Що порадите не кліенту банку щоб отримати гарні умови обслуговування, можливо якісь продукти чи рахунки, депо, або ще щось?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:36

Re: Банк Глобус

Плюс як для мене - кеш бек, доволі конкурентні пропозиції і є грейс стандартний.
Відкрив кредитку, думав завести також свої кошти на депозит, для диверсифікації.
При відкритті сказали, що треба активно користуваись карткою, та ліміт можна буде підвищити
В листопаді витратив майже ввесь ліміт під кеш бек.
В додатку хотів збільшити ліміт, але Глобус в односторонньому порядку зменшив мені ліміт - це підтвердили в службі підтримки, я повідомив, що готовий надати виписку з зарплатної картки, але без результатів, ліміт 19900грн і все, який вже вичерпано в листопаді.
Доволі не зрозуміла ситуація, інші банки мені самі телефонують, пропонують і підвищити ліміт і кредит готівкою і різні плюшки, як гарному клієнту, а в Глобусі я мягко кажучи здивувався на клієнтоорієнтованість.
Висновок - в банку погано працює служба по скринінгу клієнтів на платоспроможність та відсутня клієнтоорієнтованість, або дуже багато клієнтів і вони не потрібні банку, я схиляюсь більш до першого.
Мої дії - погашу картку і закрию принципово, депозитів звичайно ж не буду відкривати, передумав після такого початкового знайомства.
Sashulik
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