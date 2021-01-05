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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:18
мені треба було перевипустити картку light віртуальну але коли я її закрив кешбек з неї теж згорів, можна якось повенути?
і скілкьи часу тепер чекати щоб відкрити картку заново?
вона зникла з додатку але нову відкрити не дає
пище що у вас вже відкриті всі можливі картки...
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Додано: Пон 02 гру, 2024 11:34
Шановні, вітаю!
Ніколи не був кліентом цієї банки, тож є кілька питань. Підкажіть, будь ласка, з чого почати роботу з банком? Зараз зацікавила карта нац. кешбеку для отримання виплати. Що порадите не кліенту банку щоб отримати гарні умови обслуговування, можливо якісь продукти чи рахунки, депо, або ще щось?!?
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Lost
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:36
Плюс як для мене - кеш бек, доволі конкурентні пропозиції і є грейс стандартний.
Відкрив кредитку, думав завести також свої кошти на депозит, для диверсифікації.
При відкритті сказали, що треба активно користуваись карткою, та ліміт можна буде підвищити
В листопаді витратив майже ввесь ліміт під кеш бек.
В додатку хотів збільшити ліміт, але Глобус в односторонньому порядку зменшив мені ліміт - це підтвердили в службі підтримки, я повідомив, що готовий надати виписку з зарплатної картки, але без результатів, ліміт 19900грн і все, який вже вичерпано в листопаді.
Доволі не зрозуміла ситуація, інші банки мені самі телефонують, пропонують і підвищити ліміт і кредит готівкою і різні плюшки, як гарному клієнту, а в Глобусі я мягко кажучи здивувався на клієнтоорієнтованість.
Висновок - в банку погано працює служба по скринінгу клієнтів на платоспроможність та відсутня клієнтоорієнтованість, або дуже багато клієнтів і вони не потрібні банку, я схиляюсь більш до першого.
Мої дії - погашу картку і закрию принципово, депозитів звичайно ж не буду відкривати, передумав після такого початкового знайомства.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 16:29
Lost написав:
Шановні, вітаю!
Ніколи не був кліентом цієї банки, тож є кілька питань. Підкажіть, будь ласка, з чого почати роботу з банком? Зараз зацікавила карта нац. кешбеку для отримання виплати. Що порадите не кліенту банку щоб отримати гарні умови обслуговування, можливо якісь продукти чи рахунки, депо, або ще щось?!?
Друзі, буду вдячний за пораду як краще заходити у цей банк, що порадите відкрити обов'язково, а від чого потрібно відмовитись. Хочу родичам рекомендувати для нац.кешбеку, але до цього спробувати/перевірити на собі. Дякую заздалегідь всім хто відповість.
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Lost
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Додано: Вів 03 гру, 2024 16:58
Lost написав:
як краще заходити у цей банк, що порадите відкрити обов'язково, а від чого потрібно відмовитись
Да тут банк с таким ненавязчивым обслуживанием, что отказываться не от чего. Я хотел честно в отделение пройти онбординг с бумажным паспортом, чтобы не иметь лимита в 400к в год, а также получить пластик. Был сразу напрочь послан: "мы карты не открываем". Поэтому живу с регой через Дию, картой, открытой в приложении, и пластиком, полученным через почту. А что кому обязательно - это каждый сам себе решает.
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