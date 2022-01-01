flysoulfly написав:треба скаржитися банківській Globus Plus підтримці.
Раніше після скарг "звичайний" кешбек вони донараховували,
за декілька днів
а они разве обещали 20% к этой тысяче?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:00
а они разве обещали 20% к этой тысяче?
Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:14
Не обіцяли. Нема на що скаржитися.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:18
Re: Банк Глобус
ну приват тоже конкретно к "вовиной тысяче" ничего не обещал, но при ее заходе честно 10% от трат начисляет. Ведь когда нацкэши открывались о "вовиной" тысяче еще ничего не было известно ни слухом ни духом. Но #зеленелайно в итоге считаю поступил порядочно, а жлобус как всегда
Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:45
Глобус в рамках акции "Купуй українське" обещал дополнительно начислить 20% от упавшего национального кэшбека. Эта 1000 грн к национальному кешбеку имеет косвенное отношение (карта та же), поэтому лично я не понимаю, как Глобус в данном случае обманул ожидания своих клиентов. Я понимаю, что была надежда "а вдруг", что но ведь надежда была ничем не подкрепленная. Расширили бы условия акции и на эти 1000 грн, было бы просто отлично, но а так ни хвалить, ни ругать особо не за что.
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