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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:00

  flysoulfly написав:
  rosstikf написав:Отримав 1000 грн на картку національного кешбеку, але 20% додаткового кешбеку Глобус не нарахував. Я думав, може, все-таки додасть 20%, але, видно, не судилося. Якби знав про це раніше, подав би заявку на Приват.
треба скаржитися банківській Globus Plus підтримці.
Раніше після скарг "звичайний" кешбек вони донараховували,
за декілька днів


а они разве обещали 20% к этой тысяче?
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:14

  Setta написав:
  flysoulfly написав:
  rosstikf написав:Отримав 1000 грн на картку національного кешбеку, але 20% додаткового кешбеку Глобус не нарахував. Я думав, може, все-таки додасть 20%, але, видно, не судилося. Якби знав про це раніше, подав би заявку на Приват.
треба скаржитися банківській Globus Plus підтримці.
Раніше після скарг "звичайний" кешбек вони донараховували,
за декілька днів


а они разве обещали 20% к этой тысяче?

Не обіцяли. Нема на що скаржитися.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:18

Re: Банк Глобус

  Setta написав:а они разве обещали 20% к этой тысяче?
ну приват тоже конкретно к "вовиной тысяче" ничего не обещал, но при ее заходе честно 10% от трат начисляет. Ведь когда нацкэши открывались о "вовиной" тысяче еще ничего не было известно ни слухом ни духом. Но #зеленелайно в итоге считаю поступил порядочно, а жлобус как всегда :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:45

  WallNutPen написав:
  Setta написав:а они разве обещали 20% к этой тысяче?
ну приват тоже конкретно к "вовиной тысяче" ничего не обещал, но при ее заходе честно 10% от трат начисляет. Ведь когда нацкэши открывались о "вовиной" тысяче еще ничего не было известно ни слухом ни духом. Но #зеленелайно в итоге считаю поступил порядочно, а жлобус как всегда :(

Глобус в рамках акции "Купуй українське" обещал дополнительно начислить 20% от упавшего национального кэшбека. Эта 1000 грн к национальному кешбеку имеет косвенное отношение (карта та же), поэтому лично я не понимаю, как Глобус в данном случае обманул ожидания своих клиентов. Я понимаю, что была надежда "а вдруг", что но ведь надежда была ничем не подкрепленная. Расширили бы условия акции и на эти 1000 грн, было бы просто отлично, но а так ни хвалить, ни ругать особо не за что.
ingtrans
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  #<1 ... 146147148149
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