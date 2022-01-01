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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:00

  flysoulfly написав:
  rosstikf написав:Отримав 1000 грн на картку національного кешбеку, але 20% додаткового кешбеку Глобус не нарахував. Я думав, може, все-таки додасть 20%, але, видно, не судилося. Якби знав про це раніше, подав би заявку на Приват.
треба скаржитися банківській Globus Plus підтримці.
Раніше після скарг "звичайний" кешбек вони донараховували,
за декілька днів


а они разве обещали 20% к этой тысяче?
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:14

  Setta написав:
  flysoulfly написав:
  rosstikf написав:Отримав 1000 грн на картку національного кешбеку, але 20% додаткового кешбеку Глобус не нарахував. Я думав, може, все-таки додасть 20%, але, видно, не судилося. Якби знав про це раніше, подав би заявку на Приват.
треба скаржитися банківській Globus Plus підтримці.
Раніше після скарг "звичайний" кешбек вони донараховували,
за декілька днів


а они разве обещали 20% к этой тысяче?

Не обіцяли. Нема на що скаржитися.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:18

Re: Банк Глобус

  Setta написав:а они разве обещали 20% к этой тысяче?
ну приват тоже конкретно к "вовиной тысяче" ничего не обещал, но при ее заходе честно 10% от трат начисляет. Ведь когда нацкэши открывались о "вовиной" тысяче еще ничего не было известно ни слухом ни духом. Но #зеленелайно в итоге считаю поступил порядочно, а жлобус как всегда :(
WallNutPen
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:45

  WallNutPen написав:
  Setta написав:а они разве обещали 20% к этой тысяче?
ну приват тоже конкретно к "вовиной тысяче" ничего не обещал, но при ее заходе честно 10% от трат начисляет. Ведь когда нацкэши открывались о "вовиной" тысяче еще ничего не было известно ни слухом ни духом. Но #зеленелайно в итоге считаю поступил порядочно, а жлобус как всегда :(

Глобус в рамках акции "Купуй українське" обещал дополнительно начислить 20% от упавшего национального кэшбека. Эта 1000 грн к национальному кешбеку имеет косвенное отношение (карта та же), поэтому лично я не понимаю, как Глобус в данном случае обманул ожидания своих клиентов. Я понимаю, что была надежда "а вдруг", что но ведь надежда была ничем не подкрепленная. Расширили бы условия акции и на эти 1000 грн, было бы просто отлично, но а так ни хвалить, ни ругать особо не за что.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:05

  WallNutPen написав:
  Setta написав:а они разве обещали 20% к этой тысяче?
ну приват тоже конкретно к "вовиной тысяче" ничего не обещал, но при ее заходе честно 10% от трат начисляет. Ведь когда нацкэши открывались о "вовиной" тысяче еще ничего не было известно ни слухом ни духом. Но #зеленелайно в итоге считаю поступил порядочно, а жлобус как всегда :(


еще раз, на что жаловаться (как советуют выше) если Глобус не обещал плюсовать 20%?
Setta
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 05:56

Re: Банк Глобус

Проблема не решилась. Дія не видит открытую более 10 дней назад карту Национальный Кешбек глобус банка.
что делать? гор. линия глобуса приняла жалобу и молчит.
У кого такое было? Может эту карту надо как-то активировать?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:09

Re: Банк Глобус

Andey написав:Проблема не решилась. Дія не видит открытую более 10 дней назад карту Национальный Кешбек глобус банка.
что делать? гор. линия глобуса приняла жалобу и молчит.
У кого такое было? Может эту карту надо как-то активировать?
Спробуйте вийти з дії , і переавтирозуватись.
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:34

Re: Банк Глобус

пробував вже і вхід - вихід з Дії,
видалення додатку Дія і встановлення заново.
Нічого не допомагає.
Карта Нац кешбек в Глобусі відкрита, але Дія не бачить що карта існує
Andey
 
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