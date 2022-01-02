flysoulfly написав:треба скаржитися банківській Globus Plus підтримці.
Раніше після скарг "звичайний" кешбек вони донараховували,
за декілька днів
а они разве обещали 20% к этой тысяче?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:00
а они разве обещали 20% к этой тысяче?
Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:14
Не обіцяли. Нема на що скаржитися.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:18
Re: Банк Глобус
ну приват тоже конкретно к "вовиной тысяче" ничего не обещал, но при ее заходе честно 10% от трат начисляет. Ведь когда нацкэши открывались о "вовиной" тысяче еще ничего не было известно ни слухом ни духом. Но #зеленелайно в итоге считаю поступил порядочно, а жлобус как всегда
Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:45
Глобус в рамках акции "Купуй українське" обещал дополнительно начислить 20% от упавшего национального кэшбека. Эта 1000 грн к национальному кешбеку имеет косвенное отношение (карта та же), поэтому лично я не понимаю, как Глобус в данном случае обманул ожидания своих клиентов. Я понимаю, что была надежда "а вдруг", что но ведь надежда была ничем не подкрепленная. Расширили бы условия акции и на эти 1000 грн, было бы просто отлично, но а так ни хвалить, ни ругать особо не за что.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:05
еще раз, на что жаловаться (как советуют выше) если Глобус не обещал плюсовать 20%?
Додано: Пон 16 гру, 2024 05:56
Re: Банк Глобус
Проблема не решилась. Дія не видит открытую более 10 дней назад карту Национальный Кешбек глобус банка.
что делать? гор. линия глобуса приняла жалобу и молчит.
У кого такое было? Может эту карту надо как-то активировать?
Додано: Пон 16 гру, 2024 11:09
Re: Банк Глобус
Спробуйте вийти з дії , і переавтирозуватись.
Додано: Пон 16 гру, 2024 21:34
Re: Банк Глобус
пробував вже і вхід - вихід з Дії,
видалення додатку Дія і встановлення заново.
Нічого не допомагає.
Карта Нац кешбек в Глобусі відкрита, але Дія не бачить що карта існує
Додано: Вів 17 гру, 2024 18:51
Re: Банк Глобус
Коротше, спробував відкрити в Сенсі - все миттєво запрацювало.
Глобус підвів нажаль.
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