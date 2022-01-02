|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 гру, 2024 21:32
arkavs написав:
Открыл в двух банках, в т ч. и в Глобусе. Дия видит обе карты.
Явно дело не в Глобусе.
А какого числа капает нац.кешбек на карту?
Вроде, после 20-го.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1623
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|230
|284862
|
|
|668
|414533
|
|
|1386
|485630
|
Вів 17 гру, 2024 08:19
nord
|