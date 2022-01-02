RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:32

  arkavs написав:Открыл в двух банках, в т ч. и в Глобусе. Дия видит обе карты.
Явно дело не в Глобусе.

А какого числа капает нац.кешбек на карту?

Вроде, после 20-го.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 147148149150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 22, 23, 24
greenozon » Сер 05 січ, 2022 00:27
230 284862
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2024 14:30
AlexTk
Ідея Банк 1 ... 65, 66, 67
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
668 414533
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2024 13:24
greenozon
Юнекс Банк 1 ... 137, 138, 139
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1386 485630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2024 08:19
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.