Вроде, после 20-го.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 гру, 2024 21:32
Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:40
Колись раніше хотів здійснити з валютної глобуівської карти - банк не провів бо працюють тільки з MasterCard і не працюють з Visa. Тепер розрекламували , що вже готові працювати з картками Visa. Приніс грошики - поклав. Спробував платіж - знову не йде. Дзвонив на підтримку - перша відповідь - "не працюєм з країною", назвав країну бо країна нормальна, уточнили - не працюємо з цим банком. Гроші назад з картки не повертають - плати комісію за видачу грошей з карти.Для розуміння ситуації і країна і картка нормальна, в усіх інших банків ніколи ніяких питань не виникало і платежі проводятьсь без будь-яких проблем. Коротше повний треш.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|