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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 гру, 2024 21:32
arkavs написав:
Открыл в двух банках, в т ч. и в Глобусе. Дия видит обе карты.
Явно дело не в Глобусе.
А какого числа капает нац.кешбек на карту?
Вроде, после 20-го.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:40
kvv_new написав:
Гроші назад з картки не повертають - плати комісію за видачу грошей з карти.
Ну это ж Шаромыга!
Сьера-Леоне? Ну поменяйте валюту на грн и выведите СЕПом или р2р. Наука шото ж должна стоить.
Я все такие затыки на 5..10уе проверяю. Делоффто
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