Вроде, после 20-го.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 гру, 2024 21:32
Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:40
Колись раніше хотів здійснити з валютної глобуівської карти - банк не провів бо працюють тільки з MasterCard і не працюють з Visa. Тепер розрекламували , що вже готові працювати з картками Visa. Приніс грошики - поклав. Спробував платіж - знову не йде. Дзвонив на підтримку - перша відповідь - "не працюєм з країною", назвав країну бо країна нормальна, уточнили - не працюємо з цим банком. Гроші назад з картки не повертають - плати комісію за видачу грошей з карти.Для розуміння ситуації і країна і картка нормальна, в усіх інших банків ніколи ніяких питань не виникало і платежі проводятьсь без будь-яких проблем. Коротше печалька трохи.
Востаннє редагувалось kvv_new в П'ят 20 гру, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:40
Re: Банк Глобус
Додано: Суб 21 гру, 2024 02:08
Добрый день,подскажите пожалуйста, это тот банк,что рекламируете в фейсбук? Глобус плюс мобильный банк? Стоит ли открывать в не. Карту? Хороший ли кешбек? И тд
Есть ли бонусы по приглашению для открытия карты?
Додано: Суб 21 гру, 2024 04:52
duvr100
Кешбек хороший (я 500 грн набрал дней за 10 в этом месяце), бонус по 50 грн
Додано: Суб 21 гру, 2024 09:07
Краще подивіться на альянс банк,все онлайн.Кешбек 30% в 1 місяць,далі 1%. Платять за відкриття 100грн. Якщо треба рефссилку пишіть в особисті повідомлення
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