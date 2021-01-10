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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:32

  arkavs написав:Открыл в двух банках, в т ч. и в Глобусе. Дия видит обе карты.
Явно дело не в Глобусе.

А какого числа капает нац.кешбек на карту?

Вроде, после 20-го.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:40

Колись раніше хотів здійснити з валютної глобуівської карти - банк не провів бо працюють тільки з MasterCard і не працюють з Visa. Тепер розрекламували , що вже готові працювати з картками Visa. Приніс грошики - поклав. Спробував платіж - знову не йде. Дзвонив на підтримку - перша відповідь - "не працюєм з країною", назвав країну бо країна нормальна, уточнили - не працюємо з цим банком. Гроші назад з картки не повертають - плати комісію за видачу грошей з карти.Для розуміння ситуації і країна і картка нормальна, в усіх інших банків ніколи ніяких питань не виникало і платежі проводятьсь без будь-яких проблем. Коротше печалька трохи.
Востаннє редагувалось kvv_new в П'ят 20 гру, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
kvv_new
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:40

Re: Банк Глобус

  kvv_new написав:Гроші назад з картки не повертають - плати комісію за видачу грошей з карти.
Ну это ж Шаромыга!
Сьера-Леоне? Ну поменяйте валюту на грн и выведите СЕПом или р2р. Наука шото ж должна стоить.
Я все такие затыки на 5..10уе проверяю. Делоффто
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 02:08

Добрый день,подскажите пожалуйста, это тот банк,что рекламируете в фейсбук? Глобус плюс мобильный банк? Стоит ли открывать в не. Карту? Хороший ли кешбек? И тд
Есть ли бонусы по приглашению для открытия карты?
duvr100
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 04:52

duvr100

Кешбек хороший (я 500 грн набрал дней за 10 в этом месяце), бонус по 50 грн
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 09:07

  duvr100 написав:Добрый день,подскажите пожалуйста, это тот банк,что рекламируете в фейсбук? Глобус плюс мобильный банк? Стоит ли открывать в не. Карту? Хороший ли кешбек? И тд
Есть ли бонусы по приглашению для открытия карты?

Краще подивіться на альянс банк,все онлайн.Кешбек 30% в 1 місяць,далі 1%. Платять за відкриття 100грн. Якщо треба рефссилку пишіть в особисті повідомлення
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:01

duvr100 якщо КЛ дадуть, без нього кешбек вже не такий цікавий. А дадуть, чи ні, то лотерея.
Arbitr
 
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