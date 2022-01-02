Странно. Я думал, что пуши делали, как все, чтобы опсосу за SMS сами не платить. А тут и на разработку пушей потратились и всё равно оставили оплату SMS на себе? Наверное, не на долго
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:13
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:24
Приват по сей день поздравляет с др.как только стали нахлобучивать по мелочам прикрыл все дела.Какой привет,такой и ответ.Хорошо сидеть на Луне,там,пока, нет войны,всегда есть свет и моб.интернет.Смотреть свысока на Землю и плевать с высокой точки.А банка может звонить в черном списке,надеясь выдурить 30% Нынче будут работать только клиентоориентированные) остальное идет в лес
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:30
Подскажите пожалуйста!Как тут гасить?Можно в последний день?И как лучше?Спасибо
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:36
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:43
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:55
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