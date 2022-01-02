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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:13

  korzviktor20 написав:Вроде,бесплатно,сам в шоке.

Странно. Я думал, что пуши делали, как все, чтобы опсосу за SMS сами не платить. А тут и на разработку пушей потратились и всё равно оставили оплату SMS на себе? Наверное, не на долго :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:24

  moveton написав:
  korzviktor20 написав:чтобы опсосу за SMS сами не платить. А тут и на разработку пушей потратились и всё

Приват по сей день поздравляет с др.как только стали нахлобучивать по мелочам прикрыл все дела.Какой привет,такой и ответ.Хорошо сидеть на Луне,там,пока, нет войны,всегда есть свет и моб.интернет.Смотреть свысока на Землю и плевать с высокой точки.А банка может звонить в черном списке,надеясь выдурить 30% Нынче будут работать только клиентоориентированные) остальное идет в лес
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:30

Подскажите пожалуйста!Как тут гасить?Можно в последний день?И как лучше?Спасибо
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:36

  Вадимка написав:Подскажите пожалуйста!Как тут гасить?Можно в последний день?И как лучше?Спасибо

Глобус зачисляет быстро.В зависимости от источника поступлений,конечно..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:43

  korzviktor20 написав:Вроде,бесплатно,сам в шоке.
ГлоПлюс? :shock: мож путаю, но где-то больше месяца назад они ж кричали, шо их смски теперь всьо - токо платно.

Ремиссия(перверсия) ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5655
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:50

korzviktor20 Спасибо
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:55

  flysoulfly написав:
  korzviktor20 написав:Вроде,бесплатно,сам в шоке.
ГлоПлюс? :shock: мож путаю, но где-то больше месяца назад они ж кричали, шо их смски теперь всьо - токо платно.

Ремиссия(перверсия) ?
Виртуалочка.
Стали на путь исправления.Гроши потрібни..
korzviktor20
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Повідомлень: 206
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