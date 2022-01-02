|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:13
korzviktor20 написав:
Вроде,бесплатно,сам в шоке.
Странно. Я думал, что пуши делали, как все, чтобы опсосу за SMS сами не платить. А тут и на разработку пушей потратились и всё равно оставили оплату SMS на себе? Наверное, не на долго
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5023
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 581 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:30
Подскажите пожалуйста!Как тут гасить?Можно в последний день?И как лучше?Спасибо
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:36
Вадимка написав:
Подскажите пожалуйста!Как тут гасить?Можно в последний день?И как лучше?Спасибо
Глобус зачисляет быстро.В зависимости от источника поступлений,конечно..
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:43
korzviktor20 написав:
Вроде,бесплатно,сам в шоке.
ГлоПлюс?
мож путаю, но где-то больше месяца назад они ж кричали, шо их смски теперь всьо - токо платно.
Ремиссия(перверсия) ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5660
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1795 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:50
korzviktor20 Спасибо
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:55
flysoulfly написав: korzviktor20 написав:
Вроде,бесплатно,сам в шоке.
ГлоПлюс?
мож путаю, но где-то больше месяца назад они ж кричали, шо их смски теперь всьо - токо платно.
Ремиссия(перверсия) ?
Виртуалочка.
Стали на путь исправления.Гроши потрібни..
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 гру, 2024 19:04
korzviktor20 написав: flysoulfly написав: korzviktor20 написав:
Вроде,бесплатно,сам в шоке.
ГлоПлюс?
мож путаю, но где-то больше месяца назад они ж кричали, шо их смски теперь всьо - токо платно.
Ремиссия(перверсия) ?
Стали на путь исправления
заметил, они даже свои пуши оплатные стараются группировать и присылать сразу 2 шт.
и приходят они часто с опозданием 5-20 мин.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5660
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1795 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 гру, 2024 19:33
[quote=]
и приходят они часто с опозданием 5-20 мин.
[/quote]
Справа форварда,це історія))
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 14:04
Протестував вчора на дрібничці на Алі картковий курс долару Глобуса.
При заявленому 42,3 списали по 44,51.
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edgar_po
, ramaz
, wolt450
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2184
|1110172
|
|
|1275
|260089
|
|
|156
|135996
|
|