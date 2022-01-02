RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:13

  korzviktor20 написав:Вроде,бесплатно,сам в шоке.

Странно. Я думал, что пуши делали, как все, чтобы опсосу за SMS сами не платить. А тут и на разработку пушей потратились и всё равно оставили оплату SMS на себе? Наверное, не на долго :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5023
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:24

  moveton написав:
  korzviktor20 написав:чтобы опсосу за SMS сами не платить. А тут и на разработку пушей потратились и всё

Приват по сей день поздравляет с др.как только стали нахлобучивать по мелочам прикрыл все дела.Какой привет,такой и ответ.Хорошо сидеть на Луне,там,пока, нет войны,всегда есть свет и моб.интернет.Смотреть свысока на Землю и плевать с высокой точки.А банка может звонить в черном списке,надеясь выдурить 30% Нынче будут работать только клиентоориентированные) остальное идет в лес
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 207
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:30

Подскажите пожалуйста!Как тут гасить?Можно в последний день?И как лучше?Спасибо
Вадимка
 
Повідомлень: 412
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:36

  Вадимка написав:Подскажите пожалуйста!Как тут гасить?Можно в последний день?И как лучше?Спасибо

Глобус зачисляет быстро.В зависимости от источника поступлений,конечно..
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 207
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:43

  korzviktor20 написав:Вроде,бесплатно,сам в шоке.
ГлоПлюс? :shock: мож путаю, но где-то больше месяца назад они ж кричали, шо их смски теперь всьо - токо платно.

Ремиссия(перверсия) ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5660
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:50

korzviktor20 Спасибо
Вадимка
 
Повідомлень: 412
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:55

  flysoulfly написав:
  korzviktor20 написав:Вроде,бесплатно,сам в шоке.
ГлоПлюс? :shock: мож путаю, но где-то больше месяца назад они ж кричали, шо их смски теперь всьо - токо платно.

Ремиссия(перверсия) ?
Виртуалочка.
Стали на путь исправления.Гроши потрібни..
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 207
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 19:04

  korzviktor20 написав:
  flysoulfly написав:
  korzviktor20 написав:Вроде,бесплатно,сам в шоке.
ГлоПлюс? :shock: мож путаю, но где-то больше месяца назад они ж кричали, шо их смски теперь всьо - токо платно.

Ремиссия(перверсия) ?

Стали на путь исправления
:shock:

заметил, они даже свои пуши оплатные стараются группировать и присылать сразу 2 шт. :mrgreen:

и приходят они часто с опозданием 5-20 мин. :evil:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5660
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 19:33

[quote=]

и приходят они часто с опозданием 5-20 мин. :evil:[/quote]
Справа форварда,це історія))
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 207
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:04

Протестував вчора на дрібничці на Алі картковий курс долару Глобуса.
При заявленому 42,3 списали по 44,51.
Клиент_
 
Повідомлень: 364
З нами з: 25.02.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 149150151152>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edgar_po, ramaz, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 217, 218, 219
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2184 1110172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2024 14:54
nickvp
UGB еко банк країни 1 ... 126, 127, 128
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1275 260089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2024 13:17
посетитель
Банк Восток 1 ... 14, 15, 16
Goodman » Нед 02 січ, 2022 20:26
156 135996
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2024 10:18
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13303)
26.12.2024 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.