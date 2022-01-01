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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2024 14:15
Клиент_ написав:
Протестував вчора на дрібничці на Алі картковий курс долару Глобуса.
При заявленому 42,3 списали по 44,51.
У Вас еще ничего не списали. Уже многократно писалось, что жлобус блокирует на счете с запасом, когда сумма проведется по счету - все устаканится по тому курсу какой будет на момент списания. Обычно все плюс-минус ОК (с учетом кишмиша если он есть - тем более).
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:16
korzviktor20 написав: Вадимка написав:
Подскажите пожалуйста!Как тут гасить?Можно в последний день?И как лучше?Спасибо
Глобус зачисляет быстро.В зависимости от источника поступлений,конечно..
Вночі, десь з 23 год, як правило, не зараховує до 6 ранку +/- година.
А якщо відбулось повернення коштів, не зараховується на баланс взагалі, хоч у виписці є. Треба дзвонити в роб. час і чекати зарахування протягом роб. дня
Востаннє редагувалось Visky
в Суб 28 гру, 2024 16:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 16:24
З 26.12 Жлобус вже не виплачує кешбек на нац. кешбек (НКБ, в Приваті - до кінця року і то лише з витрат НКБ), також з нов. року не нараховуватиме %% на лайт карту.
Який банк ще буде давати плюшки по НКБ в новому році?
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Додано: Суб 28 гру, 2024 21:42
Visky написав:
Жлобус
також з нов. року не нараховуватиме %% на лайт карту
"недолго мучилась...[лайтУшка]..."
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Суб 28 гру, 2024 15:24
reef
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