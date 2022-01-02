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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:15

  Клиент_ написав:Протестував вчора на дрібничці на Алі картковий курс долару Глобуса.
При заявленому 42,3 списали по 44,51.

У Вас еще ничего не списали. Уже многократно писалось, что жлобус блокирует на счете с запасом, когда сумма проведется по счету - все устаканится по тому курсу какой будет на момент списания. Обычно все плюс-минус ОК (с учетом кишмиша если он есть - тем более).
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:16

  korzviktor20 написав:
  Вадимка написав:Подскажите пожалуйста!Как тут гасить?Можно в последний день?И как лучше?Спасибо

Глобус зачисляет быстро.В зависимости от источника поступлений,конечно..
Вночі, десь з 23 год, як правило, не зараховує до 6 ранку +/- година.
А якщо відбулось повернення коштів, не зараховується на баланс взагалі, хоч у виписці є. Треба дзвонити в роб. час і чекати зарахування протягом роб. дня
Востаннє редагувалось Visky в Суб 28 гру, 2024 16:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 16:24

З 26.12 Жлобус вже не виплачує кешбек на нац. кешбек (НКБ, в Приваті - до кінця року і то лише з витрат НКБ), також з нов. року не нараховуватиме %% на лайт карту.
Який банк ще буде давати плюшки по НКБ в новому році?
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 21:42

  Visky написав:Жлобус
також з нов. року не нараховуватиме %% на лайт карту
:shock: :(
"недолго мучилась...[лайтУшка]..."
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:03

Re: Банк Глобус

  Visky написав:З 26.12 Жлобус вже не виплачує кешбек на нац. кешбек

Чому не виплачує?
Акція продовжена: https://globusbank.com.ua/ua/termin-diy ... zheno.html
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 17:54

Re: Банк Глобус

  Visky написав:також з нов. року не нараховуватиме %% на лайт карту.


12.1. Відсотки, які нараховуються на залишки власних коштів на Рахунку у гривнях
(% річних). Згідно Протоколу КУАП №24122024-1 від 24 грудня 2024 року
5 %
https://globusbank.com.ua/images/upload ... 763ced.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:00

Появилась новая реферальная программа.Дают 100грн за приведенного друга.Как по мне маловато...
korzviktor20
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