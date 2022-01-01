Клиент_ написав:Протестував вчора на дрібничці на Алі картковий курс долару Глобуса. При заявленому 42,3 списали по 44,51.
У Вас еще ничего не списали. Уже многократно писалось, что жлобус блокирует на счете с запасом, когда сумма проведется по счету - все устаканится по тому курсу какой будет на момент списания. Обычно все плюс-минус ОК (с учетом кишмиша если он есть - тем более).
Вадимка написав:Подскажите пожалуйста!Как тут гасить?Можно в последний день?И как лучше?Спасибо
Глобус зачисляет быстро.В зависимости от источника поступлений,конечно..
Вночі, десь з 23 год, як правило, не зараховує до 6 ранку +/- година. А якщо відбулось повернення коштів, не зараховується на баланс взагалі, хоч у виписці є. Треба дзвонити в роб. час і чекати зарахування протягом роб. дня
Востаннє редагувалось Visky в Суб 28 гру, 2024 16:30, всього редагувалось 2 разів.
З 26.12 Жлобус вже не виплачує кешбек на нац. кешбек (НКБ, в Приваті - до кінця року і то лише з витрат НКБ), також з нов. року не нараховуватиме %% на лайт карту. Який банк ще буде давати плюшки по НКБ в новому році?